Футбол

Месси установил новый рекорд по количеству побед в ПримереREGNUM 00:50

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в чемпионате Испании по футболу, после победы его команды в матче 31-го тура Примеры против мадридского клуба «Атлетико».
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