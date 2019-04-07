Месси установил новый рекорд по количеству побед в ПримереREGNUM 00:50

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в чемпионате Испании по футболу, после победы его команды в матче 31-го тура Примеры против мадридского клуба «Атлетико».

Месси установил новый рекорд по количеству побед в Примере

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