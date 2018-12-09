с чего всё началось

Игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолой", и тем самым установил новый рекорд. Очередной забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне Ла Лиги.

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