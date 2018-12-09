Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
РЕН ТВ
21:03

Игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолой", и тем самым установил новый рекорд. Очередной забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне Ла Лиги.
РЕН ТВ21:03
с чего всё началось
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере
», аргентинец стал первым футболистом в истории Примеры, которому удалось записать на свой счёт двузначное количество голов в 13-м сезоне подряд.
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