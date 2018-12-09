Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Газета.Ru
вчера в 16:42

Эспаньол — Барселона
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
17′
Лионель Месси
26′
Усман Дембеле
45′
Луис Суарес
Эрнан Перес
Лео Баптистао
59′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
63′
65′
Лионель Месси
68′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
74′
Дидак Вила
79′
79′
Луис Суарес
Мунир Эль-Хаддади
82′
Иван Ракитич
Денис Суарес
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт". Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.
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