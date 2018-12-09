Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Газета.Ru
16:42

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт". Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Газета.Ru16:42

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Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

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Месси забил «Эспаньолу» два штрафных. В этом году он бьет их лучше всех

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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