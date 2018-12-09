Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Газета.Ru
16:42

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт". Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Газета.Ru16:42

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Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Газета.Ru16:42

Пуйоль: "Кто-то еще сомневается, что Месси лучший?"

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Месси - первый игрок, забивший более 10 мячей в 13 сезонах чемпионата Испании подряд

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Месси забил «Эспаньолу» два штрафных. В этом году он бьет их лучше всех

Sports.ru17:03
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