Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер РоналдуРамблер 05:55

Звездный форвард «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал владельцев мадридского «Реала» за продажу Криштиану Роналду. Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
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