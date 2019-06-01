Футбол
Месси упрекнул «Реал» за трансфер РоналдуРамблер 05:55
Звездный форвард «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал владельцев мадридского «Реала» за продажу Криштиану Роналду. Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
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