Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной ЧилиГазета.Ru вчера в 15:54

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.
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Марио Диас де Вивар удалил Месси с поля за сильный удар плечом соперника

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Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

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Опубликован рапорт арбитра матча Аргентина — Чили. В нем — причины удаления Месси и Меделя

Sport24.ru05:23

Арбитр объяснил, за что решил удалить Месси в матче Кубка Америки

Матч ТВ04:44

Опубликован рапорт арбитра, в котором объясняется удаление Месси и Меделя

Евро-футбол.ру04:43

Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Спорт-Экспресс04:20
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