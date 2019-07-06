Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

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