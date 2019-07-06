Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной ЧилиГазета.Ru вчера в 15:54
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.
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Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике
4 июля рейс из Москвы благополучно приземлился в местном аэропорту. Однако на таможенном контроле у них начались проблемы.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибун
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Обновлено в 07:16
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Космос
На Марсе обнаружена американская подводная лодка
Уфолог Скотт Уоринг, изучая снимки Марса в надежде разыскать следы древних культур, обнаружил предмет, своими контурами напоминающий небольшую американскую субмарину.
Обновлено 05 июля в 01:08
Футбол
«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евро
Обновлено в 08:27
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Происшествия
Пропавших после наводнения в Иркутской области нашли живыми
По словам представителей МВД, пока без вести пропавшими считаются еще 11 человек.
Обновлено в 06:23
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55