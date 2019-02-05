Футбол
Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»ProstoProSport вчера в 15:29
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший повреждение в матче чемпионата Испании с «Валенсией», вошел в заявку каталонского клуба на первый матч полуфинального противостояния Кубка Испании против мадридского «Реала». Всего в шорт-листе «Барселоны» 19 футболистов.
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Месси сам решит, будет ли он играть в ближайшем матче против «Реала»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:30
Месси вошел в список игроков «Барселоны», которые готовятся к матчу с «Реалом»
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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Sport24.ruвчера в 16:45
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
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Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
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«Яндекс» решил заняться производством сериалов
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«Кандидаты в водители фактически не отвечали на комплект экзаменационных задач, сформированных в экзаменационных билетах, за них это делали сотрудники ГИБДД», — рассказали в ведомстве, добавив, что их клиенты получали водительские удостоверения в кратчайшие сроки.
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В Кремле назвали тревожными данные о возможном деле против Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию об открытии на Украине уголовного производства в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа», представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
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Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии
Железнодорожный райсуд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена, лидера местной общины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы», сообщили «Орловские новости».
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В "Твиттере" Московского метрополитена сообщается, что на оранжевой, Калужско-Рижской, ветке столичного метро произошел сбой движения поездов.
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ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва
Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
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НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс
Послы 29 стран НАТО и Македонии в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета подпишут протокол о вступлении Македонии в альянс в присутствии главы македонского МИД Николы Димитрова.
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В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем
Сход вагонов с углем произошел утром в среду на участке железной дороги в Хабаровском крае.
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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону РФ
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