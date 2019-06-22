Месси требует у «Барселоны» купить НеймараГазета.Ru 08:10

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в стане сине-гранатовых, сообщает "Советский спорт". По информации Paris United, бразилец не чувствует себя счастливым во Франции, поэтому хочет покинуть "ПСЖ".

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Политика Песков рассказал об отношении Путина к интернету Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Политика Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.

Авто Volkswagen сделал фургон для перевозки заключенных Немецкие разработчики модернизировали полицейский Transporter для перевозки задержанных Семейство машин Volkswagen Transporter текущей генерации пополнилось особым фургоном для перевозки заключенных.

Технологии Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Общество На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Спорт Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Футбол «Барселоне» предложили вернуть Дани Алвеса Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Происшествия В Киеве напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Политика Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гаджеты Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.