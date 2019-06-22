Футбол

Месси требует у «Барселоны» купить НеймараГазета.Ru 08:10

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в стане сине-гранатовых, сообщает "Советский спорт". По информации Paris United, бразилец не чувствует себя счастливым во Франции, поэтому хочет покинуть "ПСЖ".
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СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении

LiveSport.ru06:10

СМИ: Неймар готов получать на 14 миллионов евро в год меньше ради возвращения в «Барселону»

Спорт-Экспресс08:12

Неймар пообещал игрокам «Барселоны», что вернется

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Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь

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Неймар – игрокам «Барселоны»: Спокойно, я возвращаюсь

Советский спорт07:41

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03

Фанаты «Барселоны» не хотят видеть Неймара в команде

Sport.ruвчера в 06:59
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Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 07:11
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Авто

Volkswagen сделал фургон для перевозки заключенных

Немецкие разработчики модернизировали полицейский Transporter для перевозки задержанных Семейство машин Volkswagen Transporter текущей генерации пополнилось особым фургоном для перевозки заключенных.
Обновлено в 06:45
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Футбол

Владелец «Торпедо» — о задачах на сезон: жду побед в каждом матче

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «Известиям» рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
Обновлено в 09:22
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

Обновлено 21 июня в 11:00
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Барселоне» предложили вернуть Дани Алвеса

Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро.
Обновлено в 09:15
Игры

Геймплейный трейлер DOOM Eternal воссоздали в оригинальной игре

Обновлено в 04:08
Политика

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

Обновлено в 09:27
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Киеве напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
Обновлено в 07:35
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Павел Прилучный любит Агату Муцениеце в разном весе

Обновлено в 05:07
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Экспертам «АвтоСТАТ-Инфо» стали известны самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц

Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
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Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой

Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
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Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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