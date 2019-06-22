Футбол
Месси требует у «Барселоны» купить НеймараГазета.Ru 08:10
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в стане сине-гранатовых, сообщает "Советский спорт". По информации Paris United, бразилец не чувствует себя счастливым во Франции, поэтому хочет покинуть "ПСЖ".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
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Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
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Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
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Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Авто
Volkswagen сделал фургон для перевозки заключенных
Немецкие разработчики модернизировали полицейский Transporter для перевозки задержанных Семейство машин Volkswagen Transporter текущей генерации пополнилось особым фургоном для перевозки заключенных.
Обновлено в 06:45
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Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
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Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «Известиям» рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
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На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
Обновлено в 09:22
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Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Барселоне» предложили вернуть Дани Алвеса
Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро.
Обновлено в 09:15
Игры
Геймплейный трейлер DOOM Eternal воссоздали в оригинальной игре
Обновлено в 04:08
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
Обновлено в 09:27
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Киеве напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
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Павел Прилучный любит Агату Муцениеце в разном весе
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Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Экспертам «АвтоСТАТ-Инфо» стали известны самые популярные подержанные иномарки в России.
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Обновлено в 05:06
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Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
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Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
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Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44