Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»Евро-футбол.ру вчера в 17:26

Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона 2018/19 в европейских чемпионатах. 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
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