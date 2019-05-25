Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»Евро-футбол.ру вчера в 17:26
Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона 2018/19 в европейских чемпионатах. 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено в 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве
Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Культура
Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ
Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс пойдет в одну из лучших школ для «особенных» детей
По словам артистки, осенью мальчишка обязательно станет школьником. Он пойдет в первый класс школы для «особенных» деток.
Обновлено в 09:50
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
В США осудили моряка за попытку передать России «ядерные» секреты
Офицера Военно-морских сил (ВМС) США Стивена Келлога приговорили к трем годам лишения свободы после того, как он попытался передать секретную информацию журналисту с дальнейшей отправкой ее в Россию.
Обновлено в 10:24
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено 23 мая в 07:17
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Транспорт
Железнодорожный переезд в Белоострове освободят от пробок в августе
Предполагается, что он позволит «освободить» почти 80 тысяч петербуржцев из пробок на железнодорожном переезде.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Технологии
Китайцы показали четвероногого робота AlienGo
Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15