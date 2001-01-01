Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

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