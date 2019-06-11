Футбол
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мираИзвестия 20:58
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. С июня 2018 по июнь 2019 года футболист заработал $127 млн.
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Спорт
1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.
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Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры
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Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка
Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
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Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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Джордж Клуни раскрыл тайну дружбы с Меган Маркл и принцем Гарри
Как поведал Джордж Клуни в своем недавнем интервью, оказывается, он поддерживает тесный дружеский контакт с Меган и ее супругом чуть ли не с того момента, когда будущая герцогиня впервые приехала в Британию к Гарри.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
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«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
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Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
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Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Общество
В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси
В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
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В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей
Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Голунова
МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено в 11:07
Хоккей
Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса»
Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
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Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено в 22:33
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
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«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
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Авто
Renault Kwid пользуется популярностью в Индии
Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
Обновлено в 07:10
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Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Авто
Вице-президентом Aurus по продажам и маркетингу стала экс-глава автодилера «Рольф»
Вице-президентом ООО "Аурус" по продажам и маркетингу стала Татьяна Луковецкая.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
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Армия и оружие
Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС
Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
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Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27