Футбол

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мираИзвестия 20:58

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. С июня 2018 по июнь 2019 года футболист заработал $127 млн.
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Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ru12:52

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВ11:47

Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ru11:30

Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспресс11:00

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes09:23

Хэмилтон занял 13-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Феттель – 30-й

Sports.ru14:07

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионат11:42
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Спорт

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Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.
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На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
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Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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Как поведал Джордж Клуни в своем недавнем интервью, оказывается, он поддерживает тесный дружеский контакт с Меган и ее супругом чуть ли не с того момента, когда будущая герцогиня впервые приехала в Британию к Гарри.
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На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
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Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
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В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
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В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей

Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
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МВД прекратило уголовное преследование Голунова

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
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Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
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Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
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Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
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Российские военные доставили гумпомощь в Сирию. 11 июня

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Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
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Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
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ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
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Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

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Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
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Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
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Названы 3 неожиданные причины развития диабета

Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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