Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Общество
Инициаторы несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию
Инициаторы завтрашнего несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию.
Обновлено в 14:03
Общество
Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Сети опубликовано видео с пришедшим в сознание после медикаментозного сна Бари Алибасовым. Видео опубликовано в инстаграме группы "На-на".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено в 16:50
Футбол
В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Обновлено в 07:00
Футбол
Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией
Сборная Исландии в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Турции.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт
Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Авто
В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle
Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Футбол
Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию
В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено в 12:32
Наука
Голову древнего волка нашли в Якутии
Уникальная находка попала в руки ученых Якутии: они изучают голову древнего волка. Его возраст составляет более 40 тысяч лет.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020
Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
Обновлено в 16:59
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил счет в серии с «Торонто»
«Голден Стэйт Уорриорз» приехал на выезд к «Торонто Рэпторс», горя в серии со счетом 1:3, но сумел победить.
Обновлено в 01:15
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Кино
Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»
Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
Обновлено в 03:08