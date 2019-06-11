Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ru12:52

Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ru11:30

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионат11:42

Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспресс11:00

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes09:23

Хэмилтон занял 13-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Феттель – 30-й

Sports.ru14:07

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВ11:47
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Общество

Инициаторы несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию

Инициаторы завтрашнего несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию.
Обновлено в 14:03
Общество

Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

В Сети опубликовано видео с пришедшим в сознание после медикаментозного сна Бари Алибасовым. Видео опубликовано в инстаграме группы "На-на".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено в 16:50
Футбол

В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея

Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено в 07:00
Футбол

Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией

Сборная Исландии в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Турции.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Игры

Opera выпустила браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Наука

Названо главное условие рекордного долголетия

Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Авто

В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle

Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Футбол

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено в 12:32
Наука

Голову древнего волка нашли в Якутии

Уникальная находка попала в руки ученых Якутии: они изучают голову древнего волка. Его возраст составляет более 40 тысяч лет.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол

Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
Обновлено в 16:59
Баскетбол

«Голден Стэйт» сократил счет в серии с «Торонто»

«Голден Стэйт Уорриорз» приехал на выезд к «Торонто Рэпторс», горя в серии со счетом 1:3, но сумел победить.
Обновлено в 01:15
Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Кино

Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»

Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
Обновлено в 03:08
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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