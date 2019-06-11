Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
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Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
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Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
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Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
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Экономика
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Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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Шоу-бизнес
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Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
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Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
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Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Футбол
Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра
Обновлено в 11:49
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Футбол
Андорра — Франция 0:3 (Перерыв)
20-летний нападающий забил свой сотый мяч на официальном уровне, проводя всего свой 180-й матч за клуб или сборную.
Обновлено в 15:14
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Музыка
Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»
Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
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Обновлено в 07:43
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено в 12:03
Футбол
Андрей Аршавин: «С Кипром нужно будет играть быстрее, чем с Сан-Марино»
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин оценил проведение матчей национальной команды на стадионах в регионах, а также высказался о предстоящей встрече отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 14:28
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:50
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41