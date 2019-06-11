Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Происшествия Во французской тюрьме заключенные захватили заложников В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Авто Представлен новый седан Bentley Flying Spur Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Авто Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Футбол Андорра — Франция 0:3 (Перерыв) 20-летний нападающий забил свой сотый мяч на официальном уровне, проводя всего свой 180-й матч за клуб или сборную.

Авто Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.

Музыка Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие» Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Футбол Андрей Аршавин: «С Кипром нужно будет играть быстрее, чем с Сан-Марино» Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин оценил проведение матчей национальной команды на стадионах в регионах, а также высказался о предстоящей встрече отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Культура Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.

Экономика Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.