Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ru12:52

Хэмилтон занял 13-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Феттель – 30-й

Sports.ru14:07

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионат11:42

Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспресс11:00

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes09:23

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВ11:47

Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ru11:30
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Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество

Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Обновлено в 13:30
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Журналист Голунов вышел на свободу

Обновлено в 13:57
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Авто

Представлен новый седан Bentley Flying Spur

Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Авто

Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Футбол

Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра

Обновлено в 11:49
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Футбол

Андорра — Франция 0:3 (Перерыв)

20-летний нападающий забил свой сотый мяч на официальном уровне, проводя всего свой 180-й матч за клуб или сборную.
Обновлено в 15:14
Авто

Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation

Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Музыка

Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»

Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Первый муж изменял Юлии Началовой в ее же кровати

Обновлено в 04:54
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Футбол

Андрей Аршавин: «С Кипром нужно будет играть быстрее, чем с Сан-Марино»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин оценил проведение матчей национальной команды на стадионах в регионах, а также высказался о предстоящей встрече отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Обновлено в 09:16
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Экономика

Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах

Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:50
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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