Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспресс11:00

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВ11:47

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионат11:42

Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ru12:52

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes09:23

Хэмилтон занял 13-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Феттель – 30-й

Sports.ru14:07

Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ru11:30
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Общество

Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

Обновлено в 18:11
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Происшествия

В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Общество

В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»

В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол

Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

Победой сборной России над сборной Кипра закончился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Обновлено в 17:57
Космос

Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе

Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.
Обновлено в 11:21
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей

Обновлено в 19:32
Политика

Cтали известны имена ведущих первых дебатов демократов в США

Телекомпания NBC назвала имена журналистов, которые будут проводить первые дебаты претендентов на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.
Обновлено в 19:15
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие

ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика

Джулиана Ассанжа в тюрьме навестил отец

Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Военный совет Судана пообещал освободить политзаключенных

Военный совет Судана пообещал выпустить из тюрем политических заключенных, заявил спецпредставитель главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, который в настоящее время находится в суданской столице Хартуме с посреднической миссией.
Обновлено в 19:30
Общество

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Здоровье

В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта

После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество

Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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