Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии ForbesКоммерсантъ 11:36
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн.
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Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено в 18:11
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Общество
В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»
В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол
Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020
Победой сборной России над сборной Кипра закончился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Обновлено в 17:57
Космос
Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе
Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.
Обновлено в 11:21
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Политика
Cтали известны имена ведущих первых дебатов демократов в США
Телекомпания NBC назвала имена журналистов, которые будут проводить первые дебаты претендентов на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.
Обновлено в 19:15
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Джулиана Ассанжа в тюрьме навестил отец
Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Военный совет Судана пообещал освободить политзаключенных
Военный совет Судана пообещал выпустить из тюрем политических заключенных, заявил спецпредставитель главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, который в настоящее время находится в суданской столице Хартуме с посреднической миссией.
Обновлено в 19:30
Общество
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта
После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество
Google выпустил дудл ко Дню России
Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56