Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»Евро-футбол.ру вчера в 17:26

Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона 2018/19 в европейских чемпионатах. 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере

Бомбардир.рувчера в 18:00

Бартомеу – Месси: «В мире нет столько наград, чтобы выразить твоё величие»

Soccer.ruвчера в 23:37

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Sport24.ruвчера в 18:25

«Барселона» поздравила Месси с завоеванием «Золотой бутсы»

Чемпионатвчера в 19:19

Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»

Советский спортвчера в 17:07

Стал известен обладатель Золотой Бутсы Европы

Sport.ruвчера в 18:44

Месси не придал значения «Золотой бутсе». Всему виной поражение от «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

Обновлено в 10:35
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Политика

Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране

Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Хоккей

Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»

Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Спорт

Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»

Обновлено вчера в 11:30
Космос

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Хоккей

Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»

Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Обновлено в 12:59
Хоккей

Никита Задоров: «Два десятка чернорабочих вышли на лед и перебегали нас»

23 чернорабочих вышли на лед и просто перебегали нас, выиграли матч.
Обновлено в 12:54
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Хоккей

Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Авто

Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено в 11:57
Авто

Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля

Обновлено в 12:47
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

Обновлено в 11:09
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
Обновлено в 10:20
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Политика

Дональд Трамп сегодня прибыл в Японию со вторым визитом в страну

Визит Дональда Трампа в Японию приходится на один из главных государственных праздников США - Мемориальный День, когда президент страны посещает официальную церемонию на главном военном кладбище - Арлингтонском.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное