Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьереREGNUM 01:53
Нападающий сборной Аргентины и футбольного испанского клуба «Барселона» Лионель Месси стал шестой раз в карьере обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшему снайперу Европы.
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👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»
Sports.ruвчера в 17:32
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