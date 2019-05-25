Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьереREGNUM 01:53

Нападающий сборной Аргентины и футбольного испанского клуба «Барселона» Лионель Месси стал шестой раз в карьере обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшему снайперу Европы.
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