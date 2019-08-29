Лига чемпионов
РИА НовостиМесси признан лучшим форвардом Лиги чемпионов прошлого сезона
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Церемония объявления лауреатов состоялась в четверг в Монако. Помимо Месси, на приз претендовали Садьо Мане ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
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Роналду и Месси после жеребьевки в Монако: Криштиану — у вертолета с друзьями, Лео — с женой
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