Легендарные игроки перед началом церемонии пожали друг другу руки. Напомним, на групповом этапе ЛЧ примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. Россию представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Роналду и Месси встретились на жеребьевке ЛЧ и пожали руки

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