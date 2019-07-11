Футбол
Месси стал лучшим футболистом на международной арене по версии ESPYРБК вчера в 23:25
Капитан сорной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) как лучший международный футболист среди мужчин. Об этом сообщается в аккаунте ESPN FC в Twitter. В 2015 году Месси получал награду как лучший зарубежный спортсмен.
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