Футбол
Месси стал лучшим футболистом на международной арене по версии ESPYРБК вчера в 23:25
Капитан сорной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) как лучший международный футболист среди мужчин. Об этом сообщается в аккаунте ESPN FC в Twitter. В 2015 году Месси получал награду как лучший зарубежный спортсмен.
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Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Футбол
Футболист заплакал во время матча из-за расистских оскорблений
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России
Обновлено 09 июля в 15:13
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено 08 июля в 23:38
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее.
Обновлено вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Тренер 20-летней гандболистки Екатерины Королевой заявил, что в роковой вечер девушка находилась на водоеме со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт
В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост
Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.
Обновлено в 00:45
Политика
Путин призвал не вводить санкции против Грузии
Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны, передает "Интерфакс".
Обновлено 09 июля в 08:57
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Путешествия
Чеченский туристический центр открылся в Париже
Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Авто
Bentley отзывает в России 145 кабриолетов
Британская марка объявила о старте отзывной кампании в РФ.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине
Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Пакистане столкнулись поезда, погибли 11 человек
В результате трагедии погибли 11 человек, 67 получили многочисленные травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 02:07
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Обновлено в 02:22
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Теннис
Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Федерером
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено вчера в 08:36