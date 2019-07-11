Капитан сорной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) как лучший международный футболист среди мужчин. Об этом сообщается в аккаунте ESPN FC в Twitter. В 2015 году Месси получал награду как лучший зарубежный спортсмен.

Месси стал лучшим футболистом на международной арене по версии ESPY

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Здоровье Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.

Энергетика Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Происшествия Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше Тренер 20-летней гандболистки Екатерины Королевой заявил, что в роковой вечер девушка находилась на водоеме со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Транспорт В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.

Политика Путин призвал не вводить санкции против Грузии Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны, передает "Интерфакс".

Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Путешествия Чеченский туристический центр открылся в Париже Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Авто Bentley отзывает в России 145 кабриолетов Британская марка объявила о старте отзывной кампании в РФ.

Политика Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".

Происшествия В Пакистане столкнулись поезда, погибли 11 человек В результате трагедии погибли 11 человек, 67 получили многочисленные травмы разной степени тяжести.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.