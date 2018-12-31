Футбол
Месси стал лучшим футболистом года по версии Marca
Месси стал лучшим футболистом года по версии MarcaРЕН ТВ03:59
Испанское издание Marca назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком 2018 года. Второе место в списке занял полузащитник "Реала" и хорватской сборной Лука Модрич, а третье — нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.
РЕН ТВ03:59
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Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции
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Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
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В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:20
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На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
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В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
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Происшествия
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В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
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