Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой разГазета.Ru 13:14

Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Политика Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Музыка Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.

Кино «Детектив Пикачу» возглавил российский прокат Игровой фильм "Детектив Пикачу" по франшизе "Покемон" возглавил российский прокат по итогам выходных.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Происшествия На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).

Экономика Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Культура Продюсер Рудковская: Победитель «Евровидения» не должен был выступать Продюсер, член жюри "Евровидения-2018", телеведущая Яна Рудковская высказалась по поводу ситуации, сложившейся вокруг победителя конкурса этого года, представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.

Игры Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой может выйти уже осенью Ubisoft может выпустить игру Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой уже этой осенью. Анонс новинки запланирован на 24 мая.

Баскетбол Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.

Экономика Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Здоровье Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».

Происшествия В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев.

Гаджеты Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.

Армия и оружие Индия назвала российское вооружение худшим в мире Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.