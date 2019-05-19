Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой разГазета.Ru 13:14
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия
Авария с погибшим произошла на петербургской КАД
Обновлено в 17:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Хоккей
Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»
Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены
На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Кино
В своем новом фильме Гаспар Ноэ выпускает из женщины ведьму
Обновлено в 12:35
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Наука
Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов
Обновлено в 09:47
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Футбол
Томь — Спартак-2 2:1
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:29
Политика
Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
В РФ создадут авиаполки, оснащенные новейшими истребителями Су-57
В Воздушно-космических силах России появятся авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57.
Обновлено в 19:32