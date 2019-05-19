Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой разГазета.Ru 13:14

Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Советский спорт12:38

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Матч ТВ13:33

Месси в шестой раз выиграл спор бомбардиров в Примере

Sport.ru15:29

«Золотая бутса»: чтобы опередить Месси, Мбаппе нужно забить 5 мячей «Реймсу»

Чемпионат17:42

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Спорт-Экспресс13:12

Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона

Sport24.ru12:19

🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

Sports.ru12:44
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ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены

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В своем новом фильме Гаспар Ноэ выпускает из женщины ведьму

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«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

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В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
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Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов

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В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек

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Томь — Спартак-2 2:1

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Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

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В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

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ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»

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