Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой разГазета.Ru вчера в 13:14

Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
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Месси стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги с рекордным отрывом в 15 голов

Sports.ru01:22

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 13:33

«Золотая бутса»: чтобы опередить Месси, Мбаппе нужно забить 5 мячей «Реймсу»

Чемпионатвчера в 17:42

Месси в шестой раз забил за «Барселону не менее 50 голов в сезоне

Бомбардир.ру01:17

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Советский спортвчера в 12:38

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Спорт-Экспрессвчера в 13:12

Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона

Sport24.ruвчера в 12:19
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Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и т.д.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье

В роддоме областной детской больницы открылись семейные палаты

Роды были сложными, в последующем около месяца пациентке пришлось получать дополнительную медицинскую помощь специалистов в родильном доме.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Региональный аэропорт в Якутии временно закрыли из-за размокания ВПП

Региональный аэропорт Олекминск в Якутии временно закрыт из-за размокания грунтовой взлетной полосы.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:44
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено 18 мая в 19:16
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 19:37
Кино

Чак Норрис на танке Abrams покорил пользователей Сети

Во время своего визита Норрис даже оседлал танк M1A2 Abrams и сделал фотографии, которые активно обсуждают пользователи Сети.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала дрессировку своей немецкой овчарки

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Авто

Новый Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq

В октябре 2018-го года состоялся старт продаж кроссовера Zotye T600 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Футбол

Этторе Мессина: «ЦСКА заслужил победу в Евролиге»

Бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина высказался о победе армейцев в финале Евролиги над «Анадолу Эфес» (91:83).
Обновлено в 01:37
Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Авто

Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах

Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок – всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Обновлено вчера в 23:19
Космос

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено 18 мая в 22:20
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика

Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни

Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено вчера в 18:13
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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