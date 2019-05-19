Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой разГазета.Ru вчера в 13:14
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
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Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона
Sport24.ruвчера в 12:19
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Посольство США обстреляли в Багдаде
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Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
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Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
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Обновлено 17 мая в 10:24
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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
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В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.
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Чак Норрис на танке Abrams покорил пользователей Сети
Во время своего визита Норрис даже оседлал танк M1A2 Abrams и сделал фотографии, которые активно обсуждают пользователи Сети.
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На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
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Оксана Федорова показала дрессировку своей немецкой овчарки
Обновлено вчера в 23:13
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Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
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Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
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Новый Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq
В октябре 2018-го года состоялся старт продаж кроссовера Zotye T600 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:52
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Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке
Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
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Этторе Мессина: «ЦСКА заслужил победу в Евролиге»
Бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина высказался о победе армейцев в финале Евролиги над «Анадолу Эфес» (91:83).
Обновлено в 01:37
Общество
В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества
В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
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Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах
Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок – всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС
После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено 18 мая в 22:20
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Экономика
Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни
Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено вчера в 18:13