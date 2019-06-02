Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru 19:30
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.
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