Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru 19:30

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезона

Происшествия Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Происшествия Задержана оставившая детей в хостеле в Подмосковье женщина Полицейские задержали женщину, бросившую двоих детей в хостеле в Котельниках.

Гаджеты Bloomberg узнал об отказе Apple от iTunes Американская компания Apple приняла решение полностью отказаться от использования медиаплеера iTunes на своих компьютерах Mac.

Технологии Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Политика ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2% Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.

Политика Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.

Происшествия Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.

Авто Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.