Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru вчера в 19:30
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.
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Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
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В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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