Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru вчера в 19:30

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезона

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