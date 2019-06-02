Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru вчера в 19:30

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.
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Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

Sports.ruвчера в 17:35

Месси — лучший бомбардир ЛЧ впервые за 7 лет

Матч ТВвчера в 18:26

Месси – лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Месси — лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Чемпионатвчера в 17:53

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2018/19

Sport24.ruвчера в 17:45

Месси - лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Sport.ruвчера в 18:59

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19

Советский спортвчера в 18:34
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Происшествия

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Происшествия

После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов

По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
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Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале

Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика

Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс

В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Губернатор сообщил о работе провокаторов после взрывов в Дзержинске

В социальных сетях распространялась недостоверная информация Большое количество информации о взрывах в Дзержинске, которая не соответствует действительности, распространялось в социальных сетях, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко рассказала, когда планирует вторую беременность

Накануне Костенко рассказала, что, действительно мечтает еще об одном наследнике.
Обновлено в 04:21
Политика

Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.
Обновлено в 04:05
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт

Team SoloMid выиграла первый турнир по Apex Legends от FACEIT

Team SoloMid стала чемпионом первого турнира серии FACEIT Pro Series: Apex Legends.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине «военную, политическую и экономическую помощь».
Обновлено вчера в 17:13
Общество

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня

На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Обновлено вчера в 14:06
Футбол

Почеттино: не сожалею, что выпустил Кейна в стартовом составе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после финального матча лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) отметил, что не считает решение поставить нападающего Гарри Кейна в стартовый состав «шпор» ошибкой.
Обновлено в 03:07
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Гаджеты

Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный модуль Bluetooth

Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Технологии

В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор

Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Обновлено в 02:37
Здоровье

Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь и не умереть, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
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