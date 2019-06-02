Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезонаГазета.Ru вчера в 19:30
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт". На счету аргентинца 12 голов, в том числе один - с пенальти. Он смог их оформить в 10 встречах турнира.
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Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
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Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
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Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
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Обновлено в 04:48
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Обновлено в 05:35
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Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс
В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
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Происшествия
Губернатор сообщил о работе провокаторов после взрывов в Дзержинске
В социальных сетях распространялась недостоверная информация Большое количество информации о взрывах в Дзержинске, которая не соответствует действительности, распространялось в социальных сетях, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко рассказала, когда планирует вторую беременность
Накануне Костенко рассказала, что, действительно мечтает еще об одном наследнике.
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Политика
Глава МИД Франции посетил Чернобыль
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.
Обновлено в 04:05
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Team SoloMid выиграла первый турнир по Apex Legends от FACEIT
Team SoloMid стала чемпионом первого турнира серии FACEIT Pro Series: Apex Legends.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине «военную, политическую и экономическую помощь».
Обновлено вчера в 17:13
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
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Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
Почеттино: не сожалею, что выпустил Кейна в стартовом составе
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после финального матча лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) отметил, что не считает решение поставить нападающего Гарри Кейна в стартовый состав «шпор» ошибкой.
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Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
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Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth.
Обновлено в 04:25
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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
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Технологии
В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор
Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
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Неймара обвинили в изнасиловании
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В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
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В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
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Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
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Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые
Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь и не умереть, передает РИА "Новости".
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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04