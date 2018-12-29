Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим европейским бомбардиром 2018 года. Ему удалось забить 51 мяч в 54 матчах, сыгранных им во всех турнирах в составах "сине-гранатовых" и национальной команды.

Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

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