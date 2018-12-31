Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.

Месси стал игроком года по версии Marca

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

Происшествия Происшествия На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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Происшествия Происшествия В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Космос Космос Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.

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Транспорт Транспорт В Москве подорожал проезд в общественном транспорте Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.

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