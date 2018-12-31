Футбол

Месси стал игроком года по версии Marca
Российская газета
вчера в 13:49

Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.
Российская газетавчера в 13:49

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Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии испанской газеты Marca

Sport24.ruвчера в 14:47

Месси – игрок года по версии Marca, Роналду замкнул четверку

Матч ТВвчера в 14:26

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

Sports.ruвчера в 14:28

Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции

Советский спортвчера в 13:52

Месси – игрок года по версии Marca, Роналду не попал даже в топ-3

Чемпионатвчера в 13:12

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду не попал даже в тройку лучших

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Месси — игрок года по версии Marca. Роналду в топ-3 места не нашлось

Спорт день за днемвчера в 13:49
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Происшествия

В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

Обновлено 31.12.18 в 23:03
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено вчера в 15:06
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Си Цзиньпин высказался за мирное воссоединение с Тайванем

К воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем в среду 2 января призвал председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено вчера в 13:52
Наука

Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике

Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 09:31
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Хоккей

«Бостон» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики»

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В Брянской области три ребенка погибли при пожаре

Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
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