Футбол

Месси стал игроком года по версии Marca
Российская газета
13:49

Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.
Российская газета13:49

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Месси – игрок года по версии Marca, Роналду не попал даже в топ-3

Чемпионат13:12

Месси – игрок года по версии Marca, Роналду замкнул четверку

Матч ТВ14:26

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду не попал даже в тройку лучших

Спорт-Экспресс14:05

Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции

Советский спорт13:52

Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии испанской газеты Marca

Sport24.ru14:47

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

Sports.ru14:28

Месси — игрок года по версии Marca. Роналду в топ-3 места не нашлось

Спорт день за днем13:49
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Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Обновлено в 17:56
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено в 15:06
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

Три человека погибли в результате возгорания маршрутной "Газели" в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ.
Обновлено в 15:07
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Политика

НАСА прокомментировали претензии по поводу визита Рогозина в США

Несмотря на критику американских политиков, подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается.
Обновлено в 21:31
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Политика

Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Обновлено в 12:49
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Происшествия

Появилось видео обрушения моста с людьми в московском парке Горького

Обрушение деревянного моста через каток в московском парке Горького попало на видео.
Обновлено в 00:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:01
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Общество

Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии

В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:56
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено в 20:52
Происшествия

В Чукотском автономном округе пять человек погибли при пожаре

Обновлено в 19:45
Происшествия

Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения

Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30
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