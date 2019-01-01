Футбол
Месси стал игроком года по версии Marca
Месси стал игроком года по версии MarcaРоссийская газета13:49
Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.
Российская газета13:49
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Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Обновлено в 17:56
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Обновлено в 15:06
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске
Три человека погибли в результате возгорания маршрутной "Газели" в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ.
Обновлено в 15:07
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Политика
НАСА прокомментировали претензии по поводу визита Рогозина в США
Несмотря на критику американских политиков, подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается.
Обновлено в 21:31
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Политика
Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Общество
Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене
Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Политика
Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Обновлено в 12:49
Политика
Спутник НОРАД прекратил свое существование
Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Появилось видео обрушения моста с людьми в московском парке Горького
Обрушение деревянного моста через каток в московском парке Горького попало на видео.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:01
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне
Обновлено в 18:32
Общество
Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии
В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:56
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено в 20:52
Происшествия
В Чукотском автономном округе пять человек погибли при пожаре
Обновлено в 19:45
Происшествия
Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения
Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30