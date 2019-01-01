Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.

Месси стал игроком года по версии Marca

Спорт день за днем

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Происшествия Происшествия Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Происшествия Происшествия На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Политика Политика Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.

Политика Политика Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".

Происшествия Происшествия Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.

Политика Политика Япония не будет переселять россиян при передаче Курил При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.

Транспорт Транспорт Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

Кино Кино Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы» Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".

Происшествия Происшествия Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Общество Общество В России официально разрешили сбор валежника С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.

Политика Политика Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Политика Политика Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.

Происшествия Происшествия Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.

Происшествия Происшествия Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребёнка Спасатели говорят, что услышали плач ребёнка Во время разбора завалов рухнувшей части дома в Магнитогорске обнаружили 11-месячного ребёнка, сообщили СМИ.

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Происшествия Происшествия В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

Музыка Музыка Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Политика Политика На Украине объяснили перенос обращения Порошенко Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.

Происшествия Происшествия На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Космос Космос Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.