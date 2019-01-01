Футбол

Месси стал игроком года по версии Marca
Российская газета
13:49

Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.
Российская газета13:49

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Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии испанской газеты Marca

Sport24.ru14:47

Месси – игрок года по версии Marca, Роналду замкнул четверку

Матч ТВ14:26

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду не попал даже в тройку лучших

Спорт-Экспресс14:05

Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции

Советский спорт13:52

Месси – игрок года по версии Marca, Роналду не попал даже в топ-3

Чемпионат13:12

Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

Sports.ru14:28

Месси — игрок года по версии Marca. Роналду в топ-3 места не нашлось

Спорт день за днем13:49
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Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Обновлено в 14:53
Происшествия

На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Обновлено в 15:22
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт

Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Транспорт

Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие

Обновлено в 15:05
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

Обновлено в 16:11
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве

Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребёнка

Спасатели говорят, что услышали плач ребёнка Во время разбора завалов рухнувшей части дома в Магнитогорске обнаружили 11-месячного ребёнка, сообщили СМИ.
Обновлено в 07:03
Энергетика

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Политика

На Украине объяснили перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.
Обновлено в 18:38
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей

Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 17:03
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару и передал ему приветственные слова и поздравления от президента России Владимира Путина.
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