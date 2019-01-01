Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м.

Месси стал игроком года по версии Marca

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