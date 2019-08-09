Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

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