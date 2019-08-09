Футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФАТАСС 08:45

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии УЕФА

Sport24.ru08:09

Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19

Чемпионат08:06

Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в прошедшем сезоне ЛЧ

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Гол Месси в ворота «Ливерпуля» - лучший гол сезона-2018/19. ВИДЕО

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Месси - автор лучшего гола сезона-2018/19

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Месси признан автором лучшего гола в минувшем сезоне (видео)

Советский спорт08:50

Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

Sports.ru07:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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