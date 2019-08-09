Футбол
Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФАТАСС 08:45
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
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Число пострадавших при новых взрывах в Каменке возросло до восьми. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Екатеринбурге во время ремонта лифт упал в шахту и придавил рабочего
Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту.
Обновлено в 10:07
Общество
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Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
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Обновлено в 12:31
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Кино
«Однажды в Голливуде» собрал рекордную сумму в первый день проката в России
По итогам первого дня в российском прокате фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне
Обновлено вчера в 09:19
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare может появиться режим королевской битвы
Инсайдер LongSensation сообщил, что в Call of Duty: Modern Warfare появится режим королевской битвы.
Обновлено в 10:47
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
Обновлено в 11:55
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях
Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2" в финансовых махинациях, которые принесли ущерб в $2 млн.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Наука
Потепление воды повысило концентрацию метилртути в тканях морских хищников
Потепление океана и перевылов рыбы способствуют увеличению концентрации метилртути в тканях некоторых промысловых видов морских животных.
Обновлено в 08:47