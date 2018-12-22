Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности
Soccer.ru
вчера в 14:53

Аргентинский форвард стал первым игроком в топ-5 чемпионатах Европы, которому удалось забить не менее 15 мячей в чемпионате страны в каждом из последних 11 сезонов.
Soccer.ruвчера в 14:53

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Месси установил уникальное статистическое достижение для игроков ведущих европейских лиг

RT на русскомвчера в 16:12

Угадай, кто забил в сезоне больше: Месси с Суаресом или клуб Ла Лиги?

Eurosport.ruвчера в 16:10

«Барселона» — «Сельта» — 2:0. Видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

Sport24.ruвчера в 19:43

Месси установил очередное достижение для игроков топ-5 лиг

Чемпионатвчера в 15:13

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Soccer.ruвчера в 14:53

Месси – единственный игрок в лигах топ-5, забивший минимум 15 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

Sports.ruвчера в 14:41

Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногами

LiveSport.ruвчера в 11:14
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Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено вчера в 15:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Обновлено вчера в 16:27
Футбол

«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Что ждет ЦСКА в зимнее трансферное окно. Главные инсайды и слухи

Во время подготовки громких трансферов ждать не стоит, но кое-что все-таки произойдет.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Мамаев согласился на все условия жены

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария» интересуются Цыганковым

На 21-летнего украинца претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».
Обновлено в 01:00
Футбол

«Истанбул» выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
Обновлено вчера в 08:00
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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