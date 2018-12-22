Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности
Soccer.ru
вчера в 14:53

Аргентинский форвард стал первым игроком в топ-5 чемпионатах Европы, которому удалось забить не менее 15 мячей в чемпионате страны в каждом из последних 11 сезонов.
Soccer.ruвчера в 14:53

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«Барселона» забила 102 гола в Ла Лиге за 2018 год — это больше всех среди клубов лиг топ-5

Sport24.ru01:48

Месси установил уникальное статистическое достижение для игроков ведущих европейских лиг

RT на русскомвчера в 16:12

Угадай, кто забил в сезоне больше: Месси с Суаресом или клуб Ла Лиги?

Eurosport.ruвчера в 16:10

Месси установил очередное достижение для игроков топ-5 лиг

Чемпионатвчера в 15:13

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Soccer.ruвчера в 14:53

Месси – единственный игрок в лигах топ-5, забивший минимум 15 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

Sports.ruвчера в 14:41

Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногами

LiveSport.ruвчера в 11:14
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Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»

Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
Футбол

Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 01:15
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Ювентус» определился с трансферными целями

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.
Обновлено в 01:28
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

«Зенит» опубликовал фотографию Кришито и Ригони

В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.
Обновлено в 01:59
Футбол

Клопп: «У меня есть только одно селфи — с Месси, хотя Роналду тоже был в комнате»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что считает Пеле лучшим игроком за всю историю футбола.
Обновлено в 02:14
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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