Футбол
Месси: средний сын является фанатом «Реала»Чемпионат вчера в 14:21
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
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Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Обновлено вчера в 15:38
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре машина с людьми упала в карьер с водой
В одном из садоводств Комсомольска-на-Амуре автомобиль рухнул в карьер с водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество
220 лет Александру Пушкину: Как западник стал гением русской души
220 лет назад родился поэт, чьё имя стало символом русской культуры, в то время как земная жизнь Александра Сергеевича Пушкина была тяжким путём «ошибок трудных».
Обновлено в 00:40
Футбол
РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛ
РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
Обновлено вчера в 14:41
Теннис
Хачанов проведет матч с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Матч состоится в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров «Большого шлема».
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Происшествия
Суд освободил Волкова от штрафа за раскрашенное фото «Родины-матери»
Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками
Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04