Футбол

Месси: средний сын является фанатом «Реала»Чемпионат вчера в 14:21

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
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Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

RT на русскомвчера в 15:18

Месси: «Мой сын празднует голы „Реала“»

Soccer.ruвчера в 14:23

Месси сообщил, что один из его сыновей является фанатом «Реала»

Sport24.ruвчера в 15:00

Средний сын Месси болеет за соперников «Барселоны»

Евро-футбол.рувчера в 15:01

Месси: средний сын является фанатом «Реала»

Чемпионатвчера в 14:21

Лионель Месси: «Средний сын является фанатом „Реала“»

Sports.ruвчера в 14:59
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Обновлено вчера в 15:38
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено вчера в 01:59
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре машина с людьми упала в карьер с водой

В одном из садоводств Комсомольска-на-Амуре автомобиль рухнул в карьер с водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество

220 лет Александру Пушкину: Как западник стал гением русской души

220 лет назад родился поэт, чьё имя стало символом русской культуры, в то время как земная жизнь Александра Сергеевича Пушкина была тяжким путём «ошибок трудных».
Обновлено в 00:40
Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛ

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
Обновлено вчера в 14:41
Теннис

Хачанов проведет матч с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Матч состоится в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров «Большого шлема».
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Происшествия

Суд освободил Волкова от штрафа за раскрашенное фото «Родины-матери»

Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток

Обновлено в 00:54
Политика

Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками

Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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