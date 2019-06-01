Футбол
Месси сохраняет надежду выиграть трофей со сборной АргентиныГазета.Ru вчера в 22:00
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины, передает "Советский спорт". Как признался пятикратный обладатель "Золотого мяча", он сохраняет надежду выиграть трофей в составе национальной команды до завершения карьеры.
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