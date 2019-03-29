Футбол
Месси скучает по противостоянию с РоналдуГазета.Ru вчера в 12:17
Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро. Ранее Месси назвал лучших футболистов мира.
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