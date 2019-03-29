Футбол
Месси скучает по противостоянию с РоналдуГазета.Ru вчера в 12:17
Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро. Ранее Месси назвал лучших футболистов мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»
Чемпионатвчера в 12:58
«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира
Sport24.ruвчера в 14:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Баскетбол
Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана»
Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week
Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.
Обновлено в 02:48
Политика
СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Авто
В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной
В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Гаджеты
Стала известна цена за новый Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy S10 5G является первым смартфоном с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 04:32
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Важное за сутки
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Космос
Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
Обновлено в 04:30
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено вчера в 07:06
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Воронежцев предупредили о наступающем сезоне клещей
Роспотребнадзор предупреждает жителей Воронежской области о том, чтобы они были осторожны, потому что совсем скоро наступит сезон клещей.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали
Обновлено вчера в 06:44