Футбол

Месси скучает по противостоянию с РоналдуГазета.Ru вчера в 12:17

Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро. Ранее Месси назвал лучших футболистов мира.
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У Пике секс с «Реалом», Месси скучает по Роналду. Звезды «Барсы» дали откровенные интервью

Спорт-Экспресс04:35

Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионатвчера в 12:58

Месси скучает по Роналду

Газета.Ru02:36

Месси: «Я скучаю по Роналду»

Eurosport.ru02:09

«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Sport24.ruвчера в 14:35

Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу

RT на русском02:26

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ruвчера в 12:43
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Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана»

Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".
Обновлено в 02:58
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»

Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»

Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Общество

Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week

Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.
Обновлено в 02:48
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Авто

В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной

В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Гаджеты

Стала известна цена за новый Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G является первым смартфоном с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 04:32
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Политика

Мария Бутина попросила депортировать ее в Россию. Обвинение не против

Обновлено в 05:09
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
Обновлено в 04:30
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Воронежцев предупредили о наступающем сезоне клещей

Роспотребнадзор предупреждает жителей Воронежской области о том, чтобы они были осторожны, потому что совсем скоро наступит сезон клещей.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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