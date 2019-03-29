Месси скучает по противостоянию с РоналдуГазета.Ru 12:17

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Месси скучает по противостоянию с Роналду

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