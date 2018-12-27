Футбол
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода РоналдуRT на русском13:57
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о том, как изменился туринский «Ювентус» после прихода в команду Криштиану Роналду. «Ювентус» является хорошей командой. Так было и раньше, но после прихода Криштиану туринцы стали намного лучше.
RT на русском13:57
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Политика
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Обновлено в 16:00
Происшествия
В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе
Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено в 15:18
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
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Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
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Обновлено в 11:54
Путешествия
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Обновлено в 12:55
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
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Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
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Обновлено в 16:23
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Авангард»
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что испытания комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
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Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
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Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Политика
Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Хоккей
Россия — Дания 1:0 (1-й перерыв)
Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на первый матч группового этапа чемпионата мира против Дании.
Обновлено в 15:28
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Все задержанные украинские моряки назвали себя военнопленными
Адвокат Николай Полозов написал в своем Фейсбук, что на сегодня все 24 украинских моряка, которые были задержаны у Керченского пролива 25 ноября, заявили следствию, что считают себя военнопленными.
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Общество
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Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 01:09
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Космос
Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный
Рано утром, 27 декабря, с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а».
Обновлено в 00:47
Спорт
Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Звезду Comedy Club обокрали в Москве
В Москве на крупную сумму обокрали экс-участника Comedy Club Романа Юнусова.
Обновлено в 11:16
Баскетбол
«Химки» дома уступили «Басконии» в Евролиге
Баскетболисты «Химок» потерпели поражение от «Басконии» в матче 15-го тура Евролиги.
Обновлено в 14:14
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Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимном признании образования и квалификаций РФ с Абхазией, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:28
Культура
Песков пошутил, что пришлось сбежать с работы ради премьеры шоу Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого пришлось сбежать с работы.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54