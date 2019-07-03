Происшествия В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.

Гаджеты HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Происшествия Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.

Экономика Число самозанятых в Москве увеличилось на 75 тысяч человек В Москве за первую половину 2019 года зарегистрировались около 75 тысяч самозанятых.

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Теннис Мария Шарапова намерена выступить на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Шоу-бизнес Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Финансы Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Армия и оружие Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Футбол Кудряшов тренируется с «Торпедо» Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции» Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.

Гаджеты Android для кнопочных телефонов засветился в сети Браузер Chrome без сенсорного управления был собран на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом.

Экономика Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.