Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — АргентинаREGNUM 03:37
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Происшествия
В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Гаджеты
HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Спорт
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Экономика
Число самозанятых в Москве увеличилось на 75 тысяч человек
В Москве за первую половину 2019 года зарегистрировались около 75 тысяч самозанятых.
Обновлено в 07:55
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы
В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Обновлено в 08:21
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Футбол
Кудряшов тренируется с «Торпедо»
Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Android для кнопочных телефонов засветился в сети
Браузер Chrome без сенсорного управления был собран на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом.
Обновлено в 08:19
Экономика
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть
Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 05:24
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45