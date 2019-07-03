Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — АргентинаREGNUM 03:37

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
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Месси заявил, что готов продолжить выступать за сборную Аргентины

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Дани Алвес: «Согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы»

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Дани Алвес: согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы

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Не поджать хвост и не сдаться: 5 причин для Месси остаться в сборной Аргентины

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Sports.ru08:01

Месси готов и дальше выступать за сборную Аргентины

Матч ТВ00:54
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
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Минпромторг РФ заключил специнвестконтракты с шестью автокомпаниями

Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле заявили, что часть данных о ЧП на подлодке является гостайной

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке

Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая

HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Экономика

Число самозанятых в Москве увеличилось на 75 тысяч человек

В Москве за первую половину 2019 года зарегистрировались около 75 тысяч самозанятых.
Обновлено в 07:55
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Исаева «оторвет голову» организаторам туров на могилу Началовой

Обновлено в 08:04
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Обновлено в 01:10
Теннис

Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы

В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Авто

Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Обновлено в 08:21
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Финансы

Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Футбол

Кудряшов тренируется с «Торпедо»

Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

Android для кнопочных телефонов засветился в сети

Браузер Chrome без сенсорного управления был собран на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом.
Обновлено в 08:19
Экономика

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть

Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.
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Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
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Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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