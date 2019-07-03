Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — АргентинаREGNUM 03:37
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Общество
Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Форбс: Причиной пожара на российском глубоководном аппарате мог стать аккумулятор
Как пишет журнал Форбс со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, скорее всего, инцидент произошел при подъеме с глубины.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо стоимостью в пять московских квартир
Эксперты указывают на то, за эти деньги можно приобрести 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.
Обновлено в 04:41
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Гаджеты
Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек
По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.
Обновлено в 06:30
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Общество
Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян
Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.
Обновлено в 09:37
Футбол
Сергей Песьяков: «Трудно судить, почему история Карреры в „Спартаке“ завершилась так бесславно»
Экс-голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, ныне защищающий цвета «Ростова», вспомнил о чемпионском сезоне под руководством Массимо Карреры.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Последняя любовь Александра Кузнецова считает, что его убили
На передаче «Прямой эфир» снова обсудили обстоятельства смерти Александра В студии передачи появилась Мария Станко, последняя любовь актера.
Обновлено в 08:50
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Климкин выступил против федерализации Украины
"По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины", - заявил Климкин в интервью изданию Liga.net, добавив, что "придется идти на компромиссы, и некоторые из этих компромиссов будут сложными".
Обновлено в 08:09
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Ликвидаторов Чернобыльской аварии лишили части пенсий
Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС отказываются выплачивать надбавки к пенсии. Об этом сообщает радио «Серебряный Дождь».
Обновлено в 09:09
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Кино
Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга
Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56