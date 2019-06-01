Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуГазета.Ru 08:50
Лидер "Барселоны" Лионель Месси дал откровенное интервью после тяжелейшего сезона. Так, аргентинец рассказал о своих эмоциях от чемпионата мира - 2018 в России, порассуждал о своих перспективах в сборной и раскритиковал мадридский "Реал" за продажу португальской звезды Криштиану Роналду.
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