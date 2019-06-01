Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуГазета.Ru 08:50

Лидер "Барселоны" Лионель Месси дал откровенное интервью после тяжелейшего сезона. Так, аргентинец рассказал о своих эмоциях от чемпионата мира - 2018 в России, порассуждал о своих перспективах в сборной и раскритиковал мадридский "Реал" за продажу португальской звезды Криштиану Роналду.
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Лионель Месси: Как «Реал» мог заменить Криштиану, который забивал по 50 голов за год?

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Месси: "Как можно отдавать человека, забивающего по 50 голов?"

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Месси: «У нас с Роналду нет приятельских отношений, потому что мы не знаем друг друга»

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"Как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?". Месси - об уходе Роналду и "Реала"

Спорт-Экспресс04:12

Месси о Роналду: «Как «Реал» мог отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

Sports.ru04:34
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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