Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуГазета.Ru 08:50
Лидер "Барселоны" Лионель Месси дал откровенное интервью после тяжелейшего сезона. Так, аргентинец рассказал о своих эмоциях от чемпионата мира - 2018 в России, порассуждал о своих перспективах в сборной и раскритиковал мадридский "Реал" за продажу португальской звезды Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол
Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе
УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика
Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине
Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:01
Общество
В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже
В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.
Обновлено в 01:06
Общество
Жителям Гамбурга разрешат брать продукты из мусорных контейнеров
Штеффен предлагает разрешить бездомным и активистам, выступающим против «общества излишнего потребления», забирать продукты и необходимые им вещи, от которых избавились магазины и жители Германии.
Обновлено в 10:48
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Теннис
Блинкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:48
Происшествия
Родственники обвинили полицейских из Колпино в пытках подростка, которого заподозрили в магазинной краже
Обновлено в 10:49
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе
Всего же за время участия в необычном флешмобе Кристина Асмус раскрыла уже 100 секретов.
Обновлено в 08:52
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети
Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Авто
Новый BMW X6 M50i Spied покоряет Нюрбургринг
В Сети появилось шпионское видео, на котором тестовая версия X6 M50i Spied проходит тестовые испытания на знаменитом треке Нюрбургринг.
Обновлено в 05:13