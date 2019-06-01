Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуLenta.ru 04:45
Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться. "Но сейчас у меня все хорошо", — подчеркнул аргентинец. С критикой руководства «Реала» из-за продажи Роналду также выступал капитан мадридцев Серхио Рамос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Футбол
Сборная России проводит очередную тренировку в Новогорске
Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии матчей квалификационного раунда Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Любителя азартных игр ищут в Неве под вантовым мостом
Экстренные службы Петербурга обследуют акваторию Невы в районе вантового моста, где накануне вечером предположительно утонул мужчина.
Обновлено в 06:14
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов
Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Зеленский в день защиты детей опубликовал в соцсетях фото жены и детей
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в День Защиты Детей на своей странице в Facebook заявил о том, что необходимо оставить будущим поколениям такую страну, которой они будут гордиться Свою публикацию он сопроводил семейным фото на природе, на котором изображена его супруга, дочь и сын.
Обновлено в 05:53
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Музыка
Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью
Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Общество
Баффет продал обед с собой за рекордную цену
Обновлено в 04:00
Политика
В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США
Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что страна не поддастся на провокации Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:53
Политика
Единороссы Оренбуржья определились с кандидатом на выборы губернатора
В бюллетене для тайного голосования было три кандидатуры 1 июня на 29 конференции регионального отделения партии "Единая Россия" делегаты тайным голосованием определили кандидата на должность губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 05:22
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
День Северного флота ВМФ России: как справляют праздник
Дата приурочена к созданию Северного флота 1 июня справляют День Северного флота ВМФ России.
Обновлено в 00:41
Единоборства
Бой-реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
Обновлено в 03:19
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36