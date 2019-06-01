Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуLenta.ru 04:45

Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться. "Но сейчас у меня все хорошо", — подчеркнул аргентинец. С критикой руководства «Реала» из-за продажи Роналду также выступал капитан мадридцев Серхио Рамос.
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Месси — об уходе Роналду: как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?

Чемпионат03:50

Лионель Месси — о Роналду: «Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?»

Матч ТВ04:52

"Как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?". Месси - об уходе Роналду и "Реала"

Спорт-Экспресс04:12

Лионель Месси: Как «Реал» мог заменить Криштиану, который забивал по 50 голов за год?

Советский спорт05:46

Месси: «У нас с Роналду нет приятельских отношений, потому что мы не знаем друг друга»

Sport24.ru03:43

Месси: "Как можно отдавать человека, забивающего по 50 голов?"

Sport.ru04:59

Месси о Роналду: «Как «Реал» мог отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

Sports.ru04:34
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Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

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Сборная России проводит очередную тренировку в Новогорске

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии матчей квалификационного раунда Евро-2020.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
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Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года

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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

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FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше

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Баффет продал обед с собой за рекордную цену

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Политика

В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США

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Обновлено в 03:53
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Единороссы Оренбуржья определились с кандидатом на выборы губернатора

В бюллетене для тайного голосования было три кандидатуры 1 июня на 29 конференции регионального отделения партии "Единая Россия" делегаты тайным голосованием определили кандидата на должность губернатора Оренбургской области.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
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День Северного флота ВМФ России: как справляют праздник

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