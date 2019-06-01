Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуLenta.ru 04:45
Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться. "Но сейчас у меня все хорошо", — подчеркнул аргентинец. С критикой руководства «Реала» из-за продажи Роналду также выступал капитан мадридцев Серхио Рамос.
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