Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу РоналдуLenta.ru 04:45

Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться. "Но сейчас у меня все хорошо", — подчеркнул аргентинец. С критикой руководства «Реала» из-за продажи Роналду также выступал капитан мадридцев Серхио Рамос.
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Месси — об уходе Роналду: как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?

Чемпионат03:50

Лионель Месси — о Роналду: «Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?»

Матч ТВ04:52

"Как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?". Месси - об уходе Роналду и "Реала"

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Лионель Месси: Как «Реал» мог заменить Криштиану, который забивал по 50 голов за год?

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Sport24.ru03:43

Месси: "Как можно отдавать человека, забивающего по 50 голов?"

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Месси о Роналду: «Как «Реал» мог отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

Sports.ru04:34
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