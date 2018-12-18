Футбол
Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»
Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»РИА Новости10:07
Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны". Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата.
РИА Новости10:07
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