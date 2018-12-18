Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны". Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата.

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

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